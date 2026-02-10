pixel pieghevole prezzo 479 dollari da non perdere

Questa mattina è stato annunciato il nuovo smartphone Pixel pieghevole, che sarà in vendita a 479 dollari. Il mercato dei telefoni pieghevoli cresce, ma sono ancora pochi gli utenti che riescono ad accedervi. La domanda aumenta, mentre i modelli disponibili restano limitati.

il mercato degli smartphone pieghevoli continua a richiedere investimenti significativi, con una domanda crescente ma un accesso relativamente limitato. in questo contesto, il google pixel fold si distingue per prestazioni solide e aggiornamenti prolungati, offrendo una via d’ingresso interessante grazie a promozioni che abbassano temporaneamente il prezzo di listino. la presente analisi sintetizza le principali caratteristiche, l’hardware, l’esperienza d’uso e le opportunità di acquisto nel 2026, mantenendo un taglio professionale e neutrale. google pixel fold: prestazioni e prezzo nel 2026. i modelli pieghevoli restano tra i più costosi sul mercato, con una curva di prezzo che rende l’accesso meno immediato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google abbassa il prezzo dei Pixel Buds Pro 2 a 179 dollari.

MY PIXEL 10 PRO FOLD EXPLODED -- CAUGHT LIVE ON CAMERA!

