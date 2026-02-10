Pixel 10a accenna al supporto facetime ma non è quello che pensi

Questa mattina sono trapelate alcune indicazioni sul Pixel 10a di Google, tra cui dettagli sui pre-ordini e un possibile accenno a FaceTime. La notizia ha attirato l’attenzione perché si pensa a una nuova funzione di chiamata video, anche se al momento si tratta solo di ipotesi e non di conferme ufficiali. Per ora, niente di certo, ma il lancio si avvicina e gli utenti sono curiosi di scoprire cosa riserverà il nuovo modello.

Questo approfondimento analizza le indicazioni emerse sul Pixel 10a di Google, concentrandosi sulle date di pre-ordine, sulle possibili riferimenti a FaceTime e sulle implicazioni per gli utenti iPhone e Android. Vengono sintetizzate le informazioni ufficiali fornite dalle pagine del Google Store e i contesti emersi online, offrendo una visione chiara e affidabile. pixel 10a: pre-ordine, durabilità e prestazioni fotografiche. Le pagine ufficiali del Google Store hanno confermato che il Pixel 10a sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 18 febbraio 2026. Il dispositivo viene presentato come la versione più robusta della gamma A di Google e promette foto di alta qualità con un semplice tocco.

