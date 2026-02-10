La strada di Antraccoli torna al centro dell’attenzione dopo un altro incidente mortale avvenuto sabato scorso sulla via Romana. Le polemiche aumentano e i residenti chiedono investimenti immediati per mettere più marciapiedi e migliorare l’illuminazione, per evitare altre tragedie simili. I rappresentanti politici di Lucca spingono per interventi rapidi, sottolineando che non si può più aspettare.

Lucca, 10 febbraio 2026 – «Priorità a marciapiedi, illuminazione e controlli. Picciorana e Antraccoli non possono più aspettare»: lo sostengono Marco Barsella (consigliere comunale di Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare) e Mario Dianda (componente della segreteria comunale del Pd) dopo l’ennesimo incidente mortale avvenuto sulla via Romana ad Antraccoli sabato scorso. «Il drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato – spiegano i due esponenti della minoranza – rappresenta purtroppo l’ennesima tragedia annunciata e mette ancora una volta in evidenza le gravi carenze in termini di sicurezza su questa arteria fondamentale alle porte della città». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Più marciapiedi e illuminazione”. Via Romana, obiettivo sicurezza

Approfondimenti su Lucca Via Romana

Sono iniziati i lavori per l'ultimo tratto della nuova ciclabile di viale Alfonso I d’Este, parte del progetto ‘Alfonso in bicicletta’.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lucca Via Romana

Argomenti discussi: Più marciapiedi e illuminazione. Via Romana, obiettivo sicurezza; Priorità a marciapiedi, illuminazione e controlli. Picciorana e Antraccoli non possono più aspettare; Più luce in Borgata ed al parco della Balza Acradina, primi interventi dopo mesi bui; Strade buie e poco sicure favoriscono ladri e rapinatori: abitanti esasperati a Novi Ligure.

Interrogazione del Pd sull'illuminazione: arrivano nuovi impianti e lampeggianti negli incroci a rischioSi procederà alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Romea sud a Classe, nonché un nuovo impianto in vicolo San Sebastiano a Ravenna ... ravennatoday.it

Via Mezzocannone, i marciapiedi dei baretti saranno più larghi: lavori nella zona della movida universitariaVia Mezzocannone sarà rifatta con i marciapiedi più larghi sul lato di baretti, ristoranti e rosticcerie, a quanto apprende Fanpage.it, come sta avvenendo anche per il Lungomare di via Partenope. I ... fanpage.it

La via Labicana intra muros attuale non corrisponde all'antica via romana. Oggi parte dal Colosseo e continua con via Manzoni fino a Porta Maggiore. Prese questo nome solo nel 1903. Da questa mappa di Huelsen sembra quasi non fose ancora stata traccia facebook