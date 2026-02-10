Pisogne addetto allo skilift morto La Procura | L’impianto non era a norma

La morte di Angelo Frassi, l’addetto allo skilift di Pisogne, apre un nuovo capitolo. La Procura ha accertato che l’impianto non era a norma e ora si avvicina il processo contro i gestori della sciovia. La sciovia, sequestrata un anno fa, torna sotto i riflettori mentre si cerca di fare luce sulle responsabilità di quella tragica giornata.

Si avvicina il processo per i gestori della sciovia della Val Palot, sequestrata il 24 gennaio di un anno fa, nell'indagine sulla morte dell'addetto Angelo Frassi. La pm Caty Bressanelli ha chiuso l'inchiesta a carico dei titolari di Valpalot Ski, Silvano Sorio e Nicoletta Merighetti, all'epoca arrestati per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Frassi, 67 anni, di Pisogne, la mattina del 28 dicembre 2024 era caduto da un palo dello skilift, da 7 metri. Vi si era arrampicato usando una scala e un bastone (senza imbragatura né casco) per sbloccare l'impianto, dopo che un seggiolino si era attorcigliato alla fune portante.

