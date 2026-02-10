Dopo la sconfitta di Udine, la Roma ha deciso di rialzarsi subito. Ieri sera all’Olimpico ha messo in campo una prestazione di squadra convincente. I tifosi hanno notato soprattutto i singoli, come Pisilli, che ha confermato di avere personalità. La squadra ha dimostrato di voler ripartire forte, anche grazie alle prestazioni dei giovani.

Rialzare la testa dopo la sconfitta di Udine era un obbligo per la Roma e così è stato. Ieri sera all’Olimpico si è vista una grande prestazione di squadra, ancor prima dei singoli giocatori ma è proprio su questi ultimi che cade l’occhio del tifoso giallorosso. Due su questi sono senza dubbio Malen e Pisilli: il primo autore di una doppietta di vitale importanza per poter portare i tre punti a casa, il secondo per aver giocato l’ennesima partita ad alti livelli della sua stagione. Con Konè ancora fermo ai box per qualche settimana, Pisilli punta a diventare il titolare della Roma almeno fino al rientro del francese e con le sue ultime prestazioni non sarà difficile riuscire nell’intento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pisilli, un’altra prova di personalità

