Il Pisa lavora per capire se Tramoni potrà partire titolare contro il Milan. Il tecnico sta provando diverse soluzioni, cercando di inserire al meglio Hiljemark nel nuovo tridente. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano di vedere quale formazione scenderà in campo.

Jones via dal Liverpool? Non solo l’Inter: un’altra italiana fiuta l’affare! L’indiscrezione dall’Inghilterra Dimarco re degli assist, nessuno come lui in Europa! E l’Inter pensa a blindarlo col rinnovo a vita Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l’Inter, dopo il rinnovo? Nkunku svela: «Mai pensato di andar via dal Milan, il nostro obiettivo è arrivare in Champions. Vi racconto da dove nasce la mia esultanza» Juve, parla Ottolini: «Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo. Su Spalletti.» Pisa, rebus Tramoni per Hiljemark: col Milan chance dal 1' nel nuovo tridente? Il tecnico prova a dargli una collocazione tattica Verona, ultima chiamata a Parma: Sammarco si gioca tutto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa, rebus Tramoni per Hiljemark: col Milan chance dal 1? nel nuovo tridente? Il tecnico prova a dargli una collocazione tattica

Approfondimenti su Pisa Milan

Pisa ha annunciato ufficialmente Oscar Hiljemark come nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pisa Milan

Gazzetta dello Sport: Pisa, il rebus Tramoni: non ceduto al Palermo, ora Hiljemark lo tiene fuoriPrima il dovere, poi il piacere. Il nuovo corso del Pisa targato Oscar Hiljemark riparte da una certezza: sistemare la fase difensiva. Come racconta Alessio Carli sulla Gazzetta dello Sport, nel delic ... ilovepalermocalcio.com

Pisa, colpo di scena per Tramoni: annuncio sulla cessione!Cessione Tramoni - Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile partenza di Tramoni dal Pisa in questo mercato di ... fantamaster.it

#Verona, contro il #Pisa tocca a #Sammarco Il futuro della panchina rimane un rebus: gli altri nomi sullo sfondo x.com

Verona, contro il Pisa tocca a Sammarco Il futuro della panchina rimane un rebus: gli altri nomi sullo sfondo - facebook.com facebook