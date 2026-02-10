Pisa-Milan prevendita aperta | obbligo di tessera per le curve e tutti i prezzi

Questa mattina il Pisa Sporting Club ha annunciato le regole per la vendita dei biglietti della partita contro il Milan, in programma venerdì 13 febbraio alla Cetilar Arena. Per entrare nelle curve sarà necessario mostrare la tessera del tifoso, e sono stati comunicati anche i prezzi dei vari settori. La prevendita è già aperta e i tifosi devono affrettarsi per assicurarsi il loro posto.

Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato le linee guida per l'acquisto dei tagliandi validi per l'anticipo della 25ª giornata di Serie A contro il Milan, previsto per venerdì 13 febbraio alla Cetilar Arena (ore 20.45). La prevendita ha preso il via questo pomeriggio, coinvolgendo sia i punti vendita fisici del circuito Ticketone che la piattaforma online. L'attenzione delle autorità competenti resta altissima per il match, portando all'introduzione di rigidi vincoli per l'accesso ai settori popolari. Per quanto riguarda i settori di Curva Nord, Curva Sud e Gradinata, l'acquisto è infatti subordinato al possesso della Pisa Card.

