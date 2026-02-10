Pisa atterrato nella notte il C-130 della speranza | la Toscana accoglie quattro piccolissimi pazienti palestinesi

Questa notte all’aeroporto militare di Pisa è atterrato un C-130 con a bordo quattro piccoli pazienti palestinesi. Le luci della pista hanno segnato il finale di un viaggio iniziato per portare i bambini in salvo. È stato un momento di tregua e di speranza per le famiglie e le équipe mediche che li seguono.

PISA – Le luci della pista dell'aeroporto militare di Pisa hanno illuminato l'epilogo di un lungo viaggio della speranza poco prima delle quattro di questa mattina, martedì 10 febbraio. Un C-130 dell'Aeronautica Militare è atterrato allo scalo toscano portando in salvo un gruppo di civili palestinesi, nell'ambito di una vasta operazione umanitaria Medevac scattata domenica scorsa. A bordo del velivolo, decollato nel tardo pomeriggio di ieri da Eilat (Israele), viaggiava anche l'assessora regionale al diritto alla salute, Monia Monni. Il volo faceva parte di una flotta di tre aerei militari: mentre gli altri due mezzi si sono diretti verso gli scali di Ciampino e Linate, quello giunto a Pisa ha preso in carico i pazienti destinati alle eccellenze sanitarie della regione.

