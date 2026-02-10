Pini di Roma da abbattere l’accusa dell’associazione ambientalista | È il business delle motoseghe Non sei stato capace di curare? Dimettiti

L’associazione ambientalista attacca duramente il Comune di Roma, accusandolo di voler abbattere pini senza reali motivi. Secondo loro, si tratta di un vero e proprio business delle motoseghe, portato avanti con leggerezza e senza cura per l’ambiente. “Se non sei stato capace di gestire gli alberi, dimettiti”, scrivono, criticando la scelta di intervenire sui pini con metodi drastici. L’associazione parla di “dendrostragismo”, una parola forte per definire quello che considera una vera e propria guerra agli alberi nel cuore della città

“Quello che sta portando avanti il Comune di Roma è una forma di ‘ dendrostragismo ’. Una ‘soluzione finale’ nei confronti dei 51.000 pini di Roma, e in particolare dei cinquanta esemplari presenti ai Fori imperiali. Ma è uno sterminio programmato e preparato nel tempo, vista l’incapacità della giunta Gualtieri di conservare e curare il patrimonio arboreo di Roma e quindi il paesaggio e la salute dei cittadini”. È un j’accuse forte quello contenuto nell’appello che l’associazione CURAA (Cittadini Uniti per Roma Alberi e Abitanti) sta facendo circolare in questi giorni, subito dopo che il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) aveva fatto trapelare, successivamente al tavolo straordinario del Comune di Roma, al quale le associazioni non sono state invitate, l’intenzione della giunta di sostituire tutti gli alberi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

