Pilomat in centro tempi lunghi | Speriamo di farcela entro l’anno

Questa mattina i lavori per installare i pilomat nel centro della città sembrano andare più lenti del previsto. Il progetto, che era stato annunciato con l’obiettivo di proteggere le aree pedonali, rischia di allungare i tempi di completamento. Gli uffici comunali sperano di riuscire a concludere tutto entro la fine dell’anno, ma fonti vicine al cantiere parlano di possibili ritardi che potrebbero far slittare il termine al 2027. La situazione resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Si delinea un percorso di realizzazione e gestazione dei pilomat per proteggere le aree pedonali del centro, più lungo e complesso di quello che si pensava: potrebbe sforare addirittura al 2027. I pilomat sono dissuasori di traffico, fissi o a scomparsa (automatici-manuali), progettati per proteggere le aree pedonali, le zone a traffico limitato gli spazi urbani dal transito veicolare non autorizzato. Questi cilindri in acciaio, spesso rinforzati, emergono dal suolo per creare barriere fisiche insormontabili, integrandosi con l’arredo urbano grazie a design compatti e, talvolta, dotati di luci led. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

