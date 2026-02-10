' Pigs corner' al Parco Officine Bartoletti

Questa mattina al Parco Officine Bartoletti sono apparse due nuove installazioni intorno a quello che i frequentatori chiamano il “Pigs corner”. Le foto inviate dai lettori mostrano le statue di maiali, sistemate tra gli alberi e i servizi del parco. Nessuno sa ancora chi abbia messo quei cartelli con scritte strane, ma l’atmosfera si è fatta subito più vivace. La zona, solitamente tranquilla, ora attira più persone e anche qualche curiosità in più. La polizia locale sta già verificando chi ci sia dietro a questa sorpresa.

Scrive il lettore: "Ecco due foto scattate oggi pomeriggio (martedì per chi legge, ndr) al Parco Officine Bartoletti. La prima è una panoramica del Pigs Corner da un po' in funzione. Visto il successo è stata aperto il Pigs Corner 2 come succursale".

