Pietro Sighel esulta alle Olimpiadi | Chiuso un cerchio volevo l’oro che mancava Dispiace per mia sorella

Pietro Sighel ha finalmente conquistato il suo primo oro olimpico, chiudendo un cerchio lungo anni di sacrifici. Dopo aver portato a casa un argento e un bronzo a Pechino 2022, l’atleta italiano si è esultato sui social: “Volevo l’oro che mancava”. Sighel ha commentato anche il dispiacere per sua sorella, presente a tifare, ma ha sorriso soddisfatto per aver raggiunto il traguardo più ambito.

Dopo aver conquistato un argento e un bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 tra staffetta mista e staffetta maschile, Pietro Sighel è riuscito a mettere le mani sul primo oro a cinque cerchi della propria carriera. L’azzurro è stato spumeggiante nella st affetta mista a Milano Cortina 2026, rendendosi protagonista di tre turni di notevole caratura tecnica e prendendosi l’onore di chiudere la finale davanti a tutti. Pietro Sighel ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “ Ho chiuso un cerchio, finalmente: era l’obiettivo della mia Olimpiade, vincere la medaglia che mi mancava. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pietro Sighel esulta alle Olimpiadi: “Chiuso un cerchio, volevo l’oro che mancava. Dispiace per mia sorella” Approfondimenti su Pechino 2022 Pietro Sighel: “Alle Olimpiadi avremo un vantaggio. I canadesi hanno cambiato approccio, coreani mine vaganti” Pietro Sighel, campione di short track, condivide le sue aspettative sulle Olimpiadi, sottolineando un vantaggio competitivo e analizzando i cambiamenti strategici di canadesi e coreani. Pietro Sighel si sfoga sui biglietti delle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Neanche uno alle famiglie” Pietro Sighel ha espresso il suo disappunto riguardo ai costi dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando l’assenza di agevolazioni anche per gli atleti e le loro famiglie. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pechino 2022 Vittoria storica: il trentino Pietro Sighel conquista l’oro nel mixed team dello short trackNel mixed team l’Italia sale sul gradino più alto del podio. Un trionfo che premia il lavoro di squadra e l’esperienza azzurra. altoadige.it Pietro Sighel e gli azzurri avanzano in blocco nei 1000 metri di short trackMissione compiuta per Pietro Sighel, impegnato nelle batterie dei 1000 metri maschili di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it Pietro Sighel nella leggenda: oro olimpico nella staffetta mista di short track!!! Fotogalleria con le immagini del trionfo. - facebook.com facebook RT @Eurosport_IT: PIETRO SIGHEL AI QUARTI NEI 1000M L'azzurro vince la sua batteria in scioltezza (1:25.740). Dietro di lui il francese Fe… x.com

