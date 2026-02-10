Pier Cortese porta Music Feeling al Teatro Metamorfosi di Rutigliano

Pier Cortese porta il suo progetto Music Feeling al Teatro Metamorfosi di Rutigliano. L’artista si esibirà questa sera in un concerto che promette energia e coinvolgimento. La serata si inserisce nel cartellone della stagione teatrale, curata dalla direzione artistica di Giusy Marrone, che quest’anno dedica ampio spazio anche alla musica dal vivo.

A Rebel House un weekend di grande musica: venerdì il concerto di Pier CorteseMUSIC FEELING: un format che unisce teatro, podcast e racconto emotivo! Una nuova esperienza da ascoltare e da vivere Venerdì 30 gennaio, nel salotto affrescato di Palazzo Mattei Baldini di Pergola, è ... youtvrs.it

Discoverland, il viaggio senza confini di Pier Cortese e Roberto AngeliniDomani a Lecce per il Narin Fest a Tagliatelle, e domenica a Trani: «La nostra identità è non avere confini rigidi, ma un cuore saldo che ci permette di esplorare senza paura» Un universo di suoni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Martedì 17 febbraio “MUSIC FEELING SHOW” • PIER CORTESE ospite speciale NICOLò CARNESI Un viaggio nelle emozioni – otto episodi per sentirsi vivi Dopo un anno di esplorazione collettiva, “Music Feeling” si rinnova in una forma più essenziale e intim - facebook.com facebook