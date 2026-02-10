La pianta acquatica ha invaso il Canale Ippolito a Pontelangorino di Codigoro. Il Consorzio sta monitorando la situazione, che si presenta come un vero e proprio tappeto verde che copre tutta la superficie del canale. La prolifera di questa pianta sta creando problemi alla normale circolazione dell’acqua e preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto, le autorità cercano di capire come intervenire prima che la situazione peggiori.

Il Canale Ippolito a Pontelangorino di Codigoro è un tappeto di piante che copre l’intera superficie. Si tratta del " Pontederia crassipes ", comunemente noto come Giacinto d’acqua, una pianta acquatica galleggiante con rizomi e propagoli sommersi durante il periodo di riposo, come le ninfee, originaria del bacino dell’Amazzonia. Una specie alloctona che potrebbe creare gravi problemi alla flora locale ed anche ai microsistemi sotto la superficie dell’acqua, a causa dell’occlusione della luce solare. Fortunatamente, anche per l’attenzione palesata dell’assessore Stefano Adami, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara "monitora e sorveglia le segnalazioni sulla comparsa di esemplari di Pontederia crassipes in alcuni tratti della rete scolante provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pianta acquatica prolifera nei canali: "Situazione monitorata dal Consorzio"

