Philip Morris Italia | 200 assunzioni in 2 anni con la nuova Sales Academy per prodotti senza fumo

Philip Morris Italia ha annunciato di voler assumere 200 persone in due anni con una nuova Sales Academy. L’azienda punta sulla formazione interna per sviluppare professionisti dedicati ai prodotti senza fumo. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza sul mercato e a creare nuovi posti di lavoro.

Philip Morris Italia punta su formazione e occupazione con il lancio di una nuova Sales Academy che prevede l’assunzione di 200 nuovi professionisti nel corso dei prossimi due anni. L’iniziativa, annunciata il 10 febbraio 2026, mira a supportare la trasformazione del business dell’azienda verso prodotti senza fumo, investendo in competenze e talenti italiani. Un investimento mirato, quello di Philip Morris Italia, che si inserisce in un contesto economico nazionale in evoluzione. L’azienda, con oltre 3.200 dipendenti nelle sue affiliate italiane e una filiera che coinvolge più di 44.000 persone, conferma il suo impegno verso il tessuto produttivo del Made in Italy.🔗 Leggi su Ameve.eu

