Petrecca Rai Sport sciopera mentre Rossi gli chiede una presa di responsabilità

Giorni di tensione a Rai Sport. Paolo Petrecca si trova nel centro di uno sciopero dei giornalisti, dopo aver incontrato l’amministratore delegato Rossi. Quest’ultimo gli ha chiesto di assumersi responsabilità chiare, ma ha anche invitato i giornalisti a non farne una questione personale o a usarla per scopi politici. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.

In Rai oltre al caos legato al caso Pucci, ce n’è un altro legata alla questione Petrecca e alla telecronaca che ha fatto in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Così Usigrai ben presto ha fatto una serie di comunicati ignorati dalla Rai che non ha accettato nemmeno che venissero letti in diretta al Tg. In questi giorni, inoltre, il direttore di Rai Sport non si è nemmeno scusato e ha preferito mantenere il silenzio su tutte le gaffe commesse. A ciò si aggiunge un’altra questione, poiché in realtà non doveva essere lui a commentare la serata, bensì Bulbarelli. Solo che, a seguito di uno spoiler fatto sul presidente Mattarella, lui è stato sollevato dall’incarico e Petrecca si è autoproposto per svolgere tale compito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’ad Rossi ha chiesto a Petrecca e alla redazione di assumersi delle responsabilità.

Paolo Petrecca non commenterà la chiusura di Milano-Cortina.

Argomenti discussi: Crisi a RaiSport per le Olimpiadi: giornalisti ritirano firme e annunciano sciopero contro direttore Petrecca; TeleMeloni nel caos, Raisport in sciopero contro Petrecca; Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: da oggi ritiro delle firme e sciopero dopo la fine delle Olimpiadi; Caso Petrecca, Raisport proclama lo sciopero. Il richiamo di Rossi, ipotesi rimozione dopo le Olimpiadi.

I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore PetreccaDa oggi e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma, in attesa che l'azienda prenda coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato all'ordine, ai telespettatori e alla Rai, si ... ilfoglio.it

Rai Sport in sciopero contro Petrecca: Telecronaca peggiore di sempre. Abodi: Caso delicatoROMA – I giornalisti di Rai Sport contro il loro direttore, Paolo Petrecca. Scatta la protesta ufficiale, nel pieno della tempesta per la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi piena ... dire.it

Esprimiamo piena solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti di Rai Sport e al Comitato di redazione, che denunciano un danno grave arrecato ai telespettatori, all'azienda Rai e alla dignità professionale della redazione. La decisione di ritirare le firme fino alla f - facebook.com facebook

Non delle gaffe, ma “la figura peggiore di sempre”, un danno a telespettatori, azienda e alla redazione tutta. Il comitato di redazione di Rai Sport annuncia il ritiro delle firme fino a fine Giochi x.com