La Rai conferma che Paolo Petrecca deve rimediare alle tensioni con la redazione di Rai Sport. Dopo una figuraccia, la direzione chiede chiarimenti e cerca di ricucire lo strappo. Petrecca ha già ammesso alcuni errori, ma ora si aspetta un passo concreto per ristabilire la fiducia.

Avanti con Paolo Petrecca, a Rai Sport, lui però non solo deve ammettere - lo ha già fatto nel colloquio di ieri con l’ad Giampaolo Rossi ma non basta - gli errori della conduzione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Deve anche avere la capacità, dopo la chiusura dei Giochi Invernali, di capire quali sono i problemi con la redazione, ricucire il rapporto e trovare insieme al Cdr e ai giornalisti le soluzioni per andare avanti. Al momento Petrecca - questa la linea dei vertici Rai - resta al suo posto. Rossi non ha chiesto le dimissioni e lui non le ha date. Mentre in Fratelli d’Italia, sulla linea dura di Meloni, si ragiona così: «Petrecca? Quanti altri giornalisti fanno errori? Stavolta si sta esasperando tutto pur di colpire un direttore politicamente esposto». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrecca, la Rai lo conferma dopo la figuraccia: «Ma deve ricucire con la redazione»

La Rai ha richiamato Paolo Petrecca dopo la telecronaca della cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La redazione di Rai Sport ha deciso di ritirare le firme e di proclamare uno sciopero, dopo le recenti gaffe di Petrecca.

Argomenti discussi: Stop alle conduzioni di Petrecca, il direttore non chiuderà i Giochi; Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura: le polemiche dopo l'inaugurazione delle Olimpiadi. Pd e 5S: superati i limiti; Petrecca e le gaffe nella telecronaca di Milano-Cortina: scoppia la polemica; Caso Petrecca, Raisport proclama lo sciopero. Il richiamo di Rossi, ipotesi rimozione dopo le Olimpiadi.

