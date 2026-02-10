Pesticidi nelle mele | lo studio europeo evidenzia contaminazioni e rischi per la salute

Da settimane si parla di pesticidi nelle mele e dei rischi che queste sostanze chimiche possono portare alla salute. Uno studio europeo conferma che molte mele contengono residui di pesticidi, e questo lascia preoccupati consumatori e agricoltori. Le persone si chiedono quanto sia sicuro mangiare frutta che può essere contaminata e cosa si sta facendo per proteggere i consumatori.

I pesticidi impiegati in agricoltura continuano a destare preoccupazioni a livello europeo, poiché frutta e verdura possono rappresentare una fonte quotidiana di esposizione a sostanze chimiche tossiche. La produzione intensiva di mele negli ultimi decenni ha comportato un uso diffuso di fitofarmaci, rendendo questo alimento un campione rappresentativo per studi sulla sicurezza alimentare. PAN Europe ha raccolto 59 campioni di mele provenienti da 13 Paesi: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Ungheria. I risultati hanno evidenziato una contaminazione quasi sistematica da più pesticidi, con un cocktail di sostanze chimiche presente nell'85% dei campioni, in alcuni casi fino a sette pesticidi diversi.

