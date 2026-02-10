Pescara-Catanzaro trasmessa gratuitamente in chiaro

Questa sera alle 20, Pescara e Catanzaro scendono in campo all’Adriatico per la 24ª giornata di Serie B. La partita, trasmessa gratuitamente in chiaro, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica. Il match si preannuncia combattuto, con i tifosi pronti a seguire ogni azione dal vivo o in tv.

Il turno infrasettimanale, valevole per la 24ª giornata di Serie B, si apre alle 19 di martedì 10 febbraio con Sampdoria-Palermo, ma tanti riflettori sono puntati sulla sfida dell'Adriatico-Cornacchia (ore 20) tra Pescara e Catanzaro, partita che ha riflessi tanto sulla zona clada della.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Pescara Catanzaro

La sfida tra Pescara e Frosinone si presenta come un evento imperdibile, trasmesso in chiaro e gratuito.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pescara Catanzaro

Argomenti discussi: Come guardare la Serie B gratuitamente su DAZN | DAZN News IT; Quali partite puoi guardare su DAZN gratuitamente | DAZN News IT.

Pescara-Catanzaro trasmessa gratuitamente in chiaroIl turno infrasettimanale, valevole per la 24ª giornata di Serie B, si apre alle 19 di martedì 10 febbraio con Sampdoria-Palermo, ma tanti riflettori sono puntati sulla sfida dell'Adriatico-Cornacchia ... ilpescara.it

Pronostico Pescara-Catanzaro: l’aquila vola sopra il delfinoPescara-Catanzaro è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Serie B: occhi puntati sul Catanzaro contro il Pescara, obiettivo playoff. In C il Cosenza è in cerca di riscatto, il Crotone dovrà vedersela con la Casertana. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/02/serie-b-occhi-puntati-sul-catanzaro-contro-il-pescara-ob - facebook.com facebook

Calcio, Insigne convocato per Pescara-Catanzaro di martedì 10. Bettella squalificato. Ancora difesa a tre per gli abruzzesi #ANSA x.com