Pescara-Catanzaro trasmessa gratuitamente in chiaro

Questa sera alle 20, Pescara e Catanzaro scendono in campo all’Adriatico per la 24ª giornata di Serie B. La partita, trasmessa gratuitamente in chiaro, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica. Il match si preannuncia combattuto, con i tifosi pronti a seguire ogni azione dal vivo o in tv.

Il turno infrasettimanale, valevole per la 24ª giornata di Serie B, si apre alle 19 di martedì 10 febbraio con Sampdoria-Palermo, ma tanti riflettori sono puntati sulla sfida dell'Adriatico-Cornacchia (ore 20) tra Pescara e Catanzaro, partita che ha riflessi tanto sulla zona clada della.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

