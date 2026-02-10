Pesaro | Studenti in prima linea per la solidarietà tra mercati equi e aiuti a chi fugge dalla guerra

Gli studenti della terza B dell’Istituto Manzoni di Pesaro si sono messi in prima fila per aiutare chi fugge dalla guerra. Con i progetti “Bottega Equo e Solidale” e “Fornelli Resistenti”, hanno imparato che il cibo può diventare uno strumento di solidarietà. Hanno organizzato mercati e iniziative per sostenere chi ha bisogno, dimostrando di voler fare la differenza con gesti concreti.

Pesaro, 10 febbraio 2026 – Due progetti, “Bottega Equo e Solidale” e “Fornelli Resistenti”, hanno coinvolto gli studenti della terza B dell’Istituto Secondaria Manzoni di Pesaro in un percorso di sensibilizzazione al senso civico e alla solidarietà concreta, dimostrando come il cibo possa essere un potente strumento di aiuto e di connessione umana. Le iniziative, portate avanti tra gennaio e febbraio, hanno visto i ragazzi impegnati nell’acquisto di prodotti sostenibili e nella raccolta di beni di prima necessità per chi si trova in difficoltà. L’esperienza ha avuto un duplice volto. Da un lato, l’allestimento di bancarelle con prodotti realizzati con materie prime sostenibili, in alternativa ai cibi chimici venduti a prezzi elevati nei supermercati.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Pesaro Studenti Gli studenti del De André in prima linea Piccoli studenti in prima linea per la cura del territorio: a Triggiano quattro giornate dedicate all'educazione ambientale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pesaro Studenti Argomenti discussi: Studenti e orari sfasati per il treno. Si muove anche l’Emilia Romagna; Uno studente su 3 vittima di bullismo: I ragazzi ora diventano consapevoli; 100 giorni alla maturità, maxi evento al Cocoricò nel ricordo dei ragazzi morti a Crans Montana: Mai più tragedie simili; Pesaro canta Sanremo, in 500 in piazza per registrare lo spot del Festival: E’ come essere presenti all’Ariston. Pesaro, studenti seduti per la Pace al CampusPESARO Erano in 1.500, tra studenti e studentesse, seduti questa mattina sul piazzale campus scolastico di Pesaro. Seduti per la Pace, ascoltando tra i relatori un attivista israeliano, in prima linea ... corriereadriatico.it La nostra parte, in anteprima il film realizzato da 60 studenti al Liceo Marco di Pesaro: presente l'ex presidente del Senato Pietro GrassoPESARO - Martedì 9 dicembre oltre 15 scuole della Rete #responsabilità con capofila il Liceo Marconi di Pesaro hanno presentato in anteprima il film LA NOSTRA PARTE, realizzato da oltre 60 studenti ... corriereadriatico.it In mille ieri all'Auditorium Scavolini, studenti provenienti da Pesaro, Fano, Corinaldo, Montelabbate, Savignano sul Rubicone, Vallefoglia, Gabicce , Gradara, Fossombrone, ad ascoltare Anna Kravtchenko al pianoforte, assieme all'orchestra, diretti dal M°Ricca facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.