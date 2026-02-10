Pesaro | indagini su Aspes e Marche Multiservizi per canoni gas da 20 anni invariati e presunte irregolarità finanziarie

Pesaro torna sotto i riflettori per le sue aziende del gas e dell’acqua. Da anni, si parla di canoni invariati e di possibili irregolarità finanziarie. Ora, le autorità hanno aperto indagini su Aspes e Marche Multiservizi, cercando di fare chiarezza su eventuali irregolarità. La questione diventa sempre più calda, nel mezzo di una polemica che coinvolge cittadini e amministratori.

Pesaro è al centro di una crescente polemica riguardante la gestione delle reti del gas e del servizio idrico. Un esposto è stato presentato alla Corte dei Conti dai consiglieri di centrodestra, a seguito del blocco di una commissione consiliare e di una serie di incongruenze finanziarie emerse negli ultimi mesi, riguardanti i canoni percepiti da Aspes per l'utilizzo delle infrastrutture da parte di Marche Multiservizi. La questione, sollevata più volte dal quotidiano Il Carlino, verte su un canone che rimane invariato da oltre vent'anni, nonostante il valore stimato delle reti sia significativamente più alto.

