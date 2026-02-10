Perturbazione sul Tirreno | da stasera peggioramento con vento forte e mare agitato
Da questa sera, la Toscana si prepara a un nuovo peggioramento del tempo. Una perturbazione proveniente dal Tirreno porterà vento forte e mare agitato, con condizioni che dureranno fino a tutta la giornata di domani. Le previsioni indicano che il maltempo interesserà soprattutto la costa e le zone vicine al mare.
FIRENZE – Un fronte perturbato in transito sul Tirreno porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Toscana a partire dalla serata di oggi ( 10 febbraio), fino a tutta la giornata di domani. Le precipitazioni inizieranno nel tardo pomeriggio odierno sulle zone di nord-ovest (con picchi fino a 40 mm sui rilievi). Domani ( 11 febbraio), piogge e rovesci si estenderanno a tutto il resto del territorio, con possibilità di temporali occasionali ovunque. I fenomeni saranno più intensi nelle zone settentrionali (massimi fino a 50 mm), ma tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio partendo dai settori occidentali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
