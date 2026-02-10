Perrone il sostituto ideale di Lobotka è l’idea di Manna Tmw

Il Napoli si prepara alla nuova stagione e sta già pensando al mercato. Secondo quanto riportato, il club partenopeo punta su Maximo Perrone del Como come sostituto di Lobotka. La società di Aurelio De Laurentiis sta pianificando le prime mosse per rinforzare la squadra in vista dell’anno che verrà.

Il Napoli inizierà a pianificare le prime bozze di strategie in vista dell’anno che verrà. In cima alle liste mercato di di Giovanni Manna e del club di Aurelio De Laurentiis c’è il nome di Maximo Perrone del Como. L’argentino è considerato il nome ideale in caso di partenza di Stanislav Lobotka. Perrone sarà l’erede di Lobotka?. Scrive Tuttomercatoweb: “ Il ragazzo argentino ha già raccolto la manifestazione d’interesse da parte del Napoli. Gli azzurri sono stati conquistati dalla capacità di guidare e legare il gioco di Perrone, dalla sua personalità e dalla sua leadership. Un profilo di quelli che a un club piace ‘a prescindere’ ma che, stanti le cose e la guida tecnica, è considerato pure un profilo ideale per il tipo di gioco di Antonio Conte”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

