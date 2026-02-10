Perkovic una tripla da campione | Fortitudo squadra da serie A

Toni Perkovic ha fatto il suo debutto con la Fortitudo e ha subito lasciato il segno. Nella partita contro Torino, il giocatore bosniaco ha segnato 22 punti, dimostrando di essere pronto a dare un contributo importante alla squadra. A 28 anni, Perkovic sta confermando le qualità che avevano convinto i dirigenti biancoblu a portarlo in squadra, e ora si candida a diventare un elemento fondamentale nel ruolo di sostituto di Moore. La sua presenza in campo ha già alzato il livello della squadra, che sembra destinata

Arriva, subito in campo e protagonista, come confermano i 22 punti con Torino. Toni Perkovic 28 anni il 10 aprile, sta confermando tutte le qualità che hanno convinto la Fortitudo e che ne fanno più di un semplice straniero a gettone, chiamato a sostituire l'infortunato Moore. Sei partite con una media di 23' di impiego, per altro crescendo. Così come quella dei punti, adesso oltre 14 a partita. Perkovic come sta? "Mi sento sempre bene dopo una vittoria, come quella di venerdì a Torino". Come procede l'inserimento? "Penso di essermi ambientato molto bene, ma devo dire che i compagni mi hanno aiutato molto".

