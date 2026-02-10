Perché tutti parlano di Jutta Leerdam e del fidanzato in lacrime a Milano Cortina 2026

La campionessa olandese Jutta Leerdam ha conquistato l’oro con un record olimpico, ma la sua presenza a Milano Cortina 2026 ha acceso molte discussioni. La pattinatrice, nota anche per il rapporto con il suo fidanzato, ha fatto parlare di sé non solo per le vittorie, ma anche per le emozioni forti visibili in lacrime sul ghiaccio. La scena ha fatto il giro dei social, mentre i tifosi cercano di capire cosa ci sia dietro a quei momenti di commozione.

Molti hanno fatto notare più la vita da influencer che quella dell'atleta, ma non è certo la popolarità che l'ha portata a trionfare nella gara in cui aveva già vinto l'argento a Pechino quattro anni fa. L'accusa è quella di fare una vita da diva e da milionaria. Nata nel 1998 ha vinto 7 medaglie ai mondiali e un oro europeo. Sugli spalti a fare il tifo per le i c'era Jake Paul, 29enne, YouTuber e influencer diventato pugile insieme al fratello Logan. Stanno insieme dal 2023. Lui era già apparso in un'altra sede olimpica seduto al fianco del vicepresidente degli Stati Uniti J. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Jutta Leerdam conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri.

Jutta Leerdam finisce sotto i riflettori a Milano Cortina 2026.

