I giornalisti di Repubblica scioperano martedì 10 febbraio 2026. Il comitato di redazione ha deciso di fermarsi per protestare e, di conseguenza, il sito del quotidiano non verrà aggiornato, né uscirà in edicola. La causa dello sciopero? Un’assemblea prolungata nella serata precedente ha impedito di chiudere l’edizione in tempo, e così il quotidiano ha optato per il fermo anche il giorno dopo. La decisione ha lasciato i lettori senza aggiornamenti e senza il giornale in edicola per due

Il comitato di Repubblica ha comunicato che, a causa di uno sciopero, martedì 10 febbraio 2026 il sito del giornale non sarà aggiornato e il quotidiano non uscirà nemmeno in edicola, né martedì (perché nella serata precedente l’edizione non è stata chiusa in tempo per via di un’assemblea dei giornalisti che si è prolungata) né mercoledì (perché martedì è appunto in programma l’agitazione). L’assemblea e il successivo sciopero sono stati organizzati per discutere delle trattative che da settimane vanno avanti per la vendita da parte della famiglia Agnelli-Ekann, tramite il suo gruppo Exor, del gruppo editoriale Gedi, che include la stessa Repubblica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché i giornalisti di Repubblica stanno scioperando

Il Comitato di redazione di Repubblica ha espresso la propria disapprovazione durante la mostra per i 50 anni del quotidiano, rivolgendo un messaggio diretto a John Elkann, patron del gruppo Gedi.

Oggi, i giornalisti di Repubblica scendono in piazza per lo sciopero generale indetto da Maurizio Landini, manifestazione contro la manovra e il governo.

la Repubblica. . L’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di “Repubblica” si è riunita per ore in serata e per questa ragione, non potendo chiudere le pagine, il quotidiano il 10 febbraio non sarà in edicola. Il Comitato di redazione ha inoltre indetto per il 10 - facebook.com facebook

Giornalisti di ‘Repubblica’ in sciopero: nessuna certezza per il futuro primaonline.it/2026/02/09/464… x.com