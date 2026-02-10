Perché Anguissa non gioca nel Napoli e si parla di problema che i medici non riescono a risolvere

Anguissa non scende in campo con il Napoli e la squadra si muove senza di lui. I medici ancora non trovano una soluzione definitiva ai problemi alla schiena del centrocampista, che continua a lamentarsi di dolori. La sua assenza pesa sulla squadra, che spera in una ripresa rapida.

C'è un sospetto sulle condizioni fisiche reali del centrocampista che lamenta problemi alla schiena, dopo essere rimasto fermo per un infortunio muscolare. Quando rientra? Difficile dirlo con certezza.

Durante la conferenza stampa, Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori.

Antonio Conte si scaglia contro il Napoli e il mercato estivo.

Napoli, perché Anguissa non rientra? Le ultime sulle sue condizioni, cos'ha e quando può tornare in campoIl Napoli aspetta André-Frank Zambo Anguissa come Godot: il calciatore dovrebbe rientrare, ma il giorno del ritorno non arriva mai. L'ultima partita giocata risale al 9 novembre, sconfitta contro il B ... calciomercato.com

Non riescono a recuperare Anguissa: le parole di Conte, cosa sta succedendo al cameruneseLe notizie che filtrano parlano di un calciatore che non è al momento in grado neanche di allenarsi da solo. Non ci sono conferme ufficiali, ma circola un'ipotesi molto preoccupante ... napolitoday.it

Il mal di schiena non dà tregua ad #Anguissa. Quando può rientrare il giocatore camerunense LEGGI QUI areanapoli.it/share/620799/ - facebook.com facebook

#Napoli, il punto sugli infortunati: " #Lukaku può giocare. #Anguissa I tempi si allungano" x.com