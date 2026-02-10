Un post del Daily Mail sta facendo discutere sui social. Mostra foto di celebrità di ieri e di oggi, evidenziando come sembriamo più giovani a 30 anni rispetto a come eravamo da adolescenti. Alcuni confronti sono duri da guardare, e gli utenti si chiedono cosa stia succedendo alla nostra percezione dell’età.

Un post del Daily Mail, ha fatto impazzire gli utenti su ogni social mostrando come celebrità di ieri e di oggi apparissero alla stessa età, con confronti talvolta impietosi. Dalla " baby face " di Tom Holland e Cole Sprouse, alla maturità precoce di star come Tom Selleck e Steve Martin, le immagini hanno scatenato commenti di stupore e curiosità: molti si chiedono come sia possibile che alla stessa età una generazione sembri più giovane dell'altra. Il dibattito si è acceso anche sui motivi di queste differenze, tra genetica, stili di vita e alimentazione, trasformando il post in un vero fenomeno virale.

© Screenworld.it - Perché a 30 anni oggi sembriamo adolescenti e prima già adulti segnati: il post virale che inquieta i social

Su Facebook e Instagram circola un post che sta facendo discutere.

Crepet critica il divieto ai social per i più giovani, ma non risparmia gli adulti.

