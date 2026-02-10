Percezione della corruzione l’Italia peggiora ancora nell’indice di Transparency International
L’Italia segna un altro passo indietro nell’indice di percezione della corruzione pubblicato oggi da Transparency International. Il punteggio scende da 54 a 53 e conferma che il nostro Paese continua a perdere terreno in questo campo. La classifica si muove in modo negativo, segnalando che la fiducia nella trasparenza delle istituzioni resta bassa.
Il punteggio dell’Italia nell’Indice di percezione della corruzione (Cpi) nel settore pubblico continua a calare: da 54, nel 2024, passa a 53 nell’edizione 2025 pubblicata oggi da Transparency International. Viene confermata, dunque, la 52esima posizione nella classifica globale che conta 182 Paesiterritori in tutto il mondo e la 19esima nell’Unione Europea dove il punteggio medio è di 62 su 100. Tra i Paesi Ocse è 31esima su 38. Secondo Transparency International il sistema di prevenzione della corruzione italiano risente delle ripercussioni dell’i ndebolimento delle misure anticorruzione, tra cui la depenalizzazione dell’abuso di ufficio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Corruzione Italia
Indice di percezione della corruzione, l’Italia resta 52esima
L’Italia si conferma ancora una volta al 52esimo posto nella classifica dell’Indice di percezione della corruzione nel settore pubblico.
Corruzione, l’indice di percezione dell’Italia continua a peggiorare
L’Italia peggiora ancora nell’indice di percezione della corruzione.
Ultime notizie su Corruzione Italia
Argomenti discussi: Indice di percezione della corruzione, l'Italia continua a peggiorare; Indice di percezione della corruzione, l'Italia continua a peggiorare: è 52esima al mondo; Indice percezione corruzione: l'Italia prosegue a marcia indietro; L’Indice di Percezione della Corruzione, l'Italia resta al 52esimo posto.
Indice di percezione della corruzione, l'Italia continua a peggiorare: è 52esima al mondoLeggi su Sky TG24 l'articolo Indice di percezione della corruzione, l'Italia continua a peggiorare: è 52esima al mondo ... tg24.sky.it
Corruzione, indice di percezione: l’Italia resta al 52esimo postoCPI è il principale indicatore globale della corruzione nel settore pubblico: l'indice assegna un punteggio e una posizione a 182 Paesi e territori di tutto il mondo ... italiaoggi.it
Notizie non positive dal CPI, l’Indice di Percezione della Corruzione aggiornato annualmente da Transparency International. La corruzione sta crescendo a livello globale, con un aumento dei fenomeni corruttivi anche nelle democrazie consolidate. x.com
Notizie non positive dal CPI, l’Indice di Percezione della Corruzione aggiornato annualmente da Transparency International. La corruzione sta crescendo a livello globale, con un aumento dei fenomeni corruttivi anche nelle democrazie consolidate. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.