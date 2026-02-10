L’Italia segna un altro passo indietro nell’indice di percezione della corruzione pubblicato oggi da Transparency International. Il punteggio scende da 54 a 53 e conferma che il nostro Paese continua a perdere terreno in questo campo. La classifica si muove in modo negativo, segnalando che la fiducia nella trasparenza delle istituzioni resta bassa.

Il punteggio dell’Italia nell’Indice di percezione della corruzione (Cpi) nel settore pubblico continua a calare: da 54, nel 2024, passa a 53 nell’edizione 2025 pubblicata oggi da Transparency International. Viene confermata, dunque, la 52esima posizione nella classifica globale che conta 182 Paesiterritori in tutto il mondo e la 19esima nell’Unione Europea dove il punteggio medio è di 62 su 100. Tra i Paesi Ocse è 31esima su 38. Secondo Transparency International il sistema di prevenzione della corruzione italiano risente delle ripercussioni dell’i ndebolimento delle misure anticorruzione, tra cui la depenalizzazione dell’abuso di ufficio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Percezione della corruzione, l’Italia peggiora ancora nell’indice di Transparency International

Approfondimenti su Corruzione Italia

L’Italia si conferma ancora una volta al 52esimo posto nella classifica dell’Indice di percezione della corruzione nel settore pubblico.

L’Italia peggiora ancora nell’indice di percezione della corruzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Corruzione Italia

Argomenti discussi: Indice di percezione della corruzione, l'Italia continua a peggiorare; Indice di percezione della corruzione, l'Italia continua a peggiorare: è 52esima al mondo; Indice percezione corruzione: l'Italia prosegue a marcia indietro; L’Indice di Percezione della Corruzione, l'Italia resta al 52esimo posto.

Indice di percezione della corruzione, l'Italia continua a peggiorare: è 52esima al mondoLeggi su Sky TG24 l'articolo Indice di percezione della corruzione, l'Italia continua a peggiorare: è 52esima al mondo ... tg24.sky.it

Corruzione, indice di percezione: l’Italia resta al 52esimo postoCPI è il principale indicatore globale della corruzione nel settore pubblico: l'indice assegna un punteggio e una posizione a 182 Paesi e territori di tutto il mondo ... italiaoggi.it

Notizie non positive dal CPI, l’Indice di Percezione della Corruzione aggiornato annualmente da Transparency International. La corruzione sta crescendo a livello globale, con un aumento dei fenomeni corruttivi anche nelle democrazie consolidate. x.com

Notizie non positive dal CPI, l’Indice di Percezione della Corruzione aggiornato annualmente da Transparency International. La corruzione sta crescendo a livello globale, con un aumento dei fenomeni corruttivi anche nelle democrazie consolidate. - facebook.com facebook