Antonio Vergara è vicino a firmare il rinnovo con il Napoli. Il giovane attaccante azzurro si appresta a confermarsi in maglia partenopea, con le trattative che sono ormai agli ultimi dettagli. L’accordo, se tutto andrà bene, sarà firmato nelle prossime settimane.

Antonio Vergara è pronto a rinnovare il contratto col Napoli. Come riporta Tuttomercatoweb, per il calciatore partenopeo, in un ottimo momento di forma culminato con le reti contro il Chelsea in Champions e la Fiorentina in campionato, sarebbe vicino il rinnovo con adeguamento del contratto. Vergara era stato acquistato dal club di ADL per soli 15.000 euro. Il Mattino: “La Cina ha conquistato anche Diego Armando Maradona. Altro che progetti con il club azzurro.” Dall’Inghilterra – De Bruyne e Pogba no al Manchester City. I Citizens piombano su Marek Hamsik Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Per Vergara in arrivo il rinnovo del contratto

Approfondimenti su Vergara Napoli

La Lazio si prepara a blindare una delle sue colonne più importanti.

Il Milan sta finalizzando il rinnovo del contratto con il portiere Mike Maignan, in scadenza il 30 giugno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

URGENTE: VERGARA LASCIA IL NAPOLI

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Rinnovo per Bartesaghi, la risposta del Milan a Esposito e Vergara: in arrivo un tesoretto dalla Premier; L'arrivo di Alisson Santos e Giovane, il boom di Vergara, i ritorni di Lukaku, Anguissa e De Bruyne: come giocherà il Napoli dopo il mercato invernale; Antonio Vergara, l’oro di Napoli da proteggere; Napoli, Vergara e i suoi fratelli: Manna scopre i talenti, ma serve un nuovo Centro Sportivo.

Rinnovo per Bartesaghi, la risposta del Milan a Esposito e Vergara: in arrivo un tesoretto dalla PremierIl Milan ha pronto il rinnovo di contratto per Bartesaghi, giocatore su cui Allegri ha scommesso lasciando partire Jimenez: il nuovo contratto finanziato dalla cessione dello spagnolo in Premier ... sport.virgilio.it

Gazzetta – Vergara, da Frattaminore al Paradiso, in arrivo rinnovo e ritocco del contrattoSi è rivelato un'autentica stella in ascesa, e così per Antonio Vergara, sembra essere pronto rinnovo e ritocco del contratto ... ilnapolionline.com

PAOLO DE PAOLA ATTACCA VERGARA: "UNA SCENEGGIATA!" "Cari signori arbitri, ci dev'essere un limite perché altrimenti la gente non capisce più nulla. Il punto è che ci sono contatti e contatti, e qui arrivo a Vergara. Il ragazzo dopo la sfida contro il Ge - facebook.com facebook

Antonio Conte vuole "tutelare" il suo Vergara: l'edizione odierna de Il Mattino svela tutto il lavoro psicologico fatto dal tecnico per il 26 azzurro "Gli ha spiegato che il difficile arriva adesso", ha scritto il quotidiano a tal riguardo #SSCNapoli #Conte #Vergara x.com