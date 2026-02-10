Per un’Unione dei Comuni inclusiva e una mobilità davvero integrata

La città di Cosenza e i suoi comuni vicini, Rende e Castrolibero, si preparano a compiere un passo importante. Si punta a creare un’Unione dei Comuni che metta al centro l’inclusione e la mobilità condivisa. L’obiettivo è coinvolgere tutti, senza lasciare nessuno indietro, e rendere più facile la vita di chi si sposta tra questi territori. La proposta sta raccogliendo consensi, ma resta da vedere come si svilupperà nei prossimi mesi.

Verso la Grande Cosenza: Un Appello per un'Unione dei Comuni che Non Lasci Nessuno Indietro. L'area urbana di Cosenza si trova di fronte a una svolta cruciale, con la possibile creazione di un'Unione dei Comuni che coinvolge Cosenza, Rende e Castrolibero. Questa prospettiva è al centro di un acceso dibattito che mira a garantire un futuro inclusivo per l'intero territorio, evitando la marginalizzazione dei comuni più piccoli e delle zone interne. L'appello lanciato da attivisti e politici locali sottolinea la necessità di una visione d'insieme, che vada oltre una semplice operazione di ampliamento urbano circoscritto.

