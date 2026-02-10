Per i quartieri un portafoglio di 90mila euro Enrico Rossi nominato coordinatore del Collegio dei presidenti

Enrico Rossi è stato nominato coordinatore del Collegio dei presidenti dei nuovi quartieri. Con un budget di 90mila euro, le attività sono ufficialmente partite, aprendo la strada a strumenti di programmazione e pianificazione. I quartieri ora si muovono per raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, Enrico Rossi – di recente nominato presidente del quartiere Borello – è stato eletto all’unanimità coordinatore del Collegio dei presidenti dei quartieri A seguito della costituzione dei dodici nuovi quartieri, prendono ufficialmente avvio le attività, rendendo operativi gli strumenti di programmazione e pianificazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi che ciascun organismo di quartiere si prefigge. Un percorso che potrà contare anche sul supporto di facilitatori interni o esterni, a sostegno dei processi partecipativi e di co-progettazione. Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, Enrico Rossi – di recente nominato presidente del quartiere Borello – è stato eletto all’unanimità coordinatore del Collegio dei presidenti dei quartieri.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Questa mattina il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore Lorenzo Plumari hanno incontrato i presidenti di quartiere all’hub di Sant’Egidio, nel Cervese Sud.

