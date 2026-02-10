Per combattere la povertà sanitaria l'Asl di Salerno assume precari a partita Iva

L’Asl di Salerno ha deciso di assumere 14 precari con partita Iva per il piano Equità nella Salute. La mossa mira a migliorare l’accesso alle cure in zone dove la povertà sanitaria è più diffusa. Gli incarichi sono temporanei, ma l’obiettivo è rafforzare il servizio e garantire assistenza a chi ne ha più bisogno. La decisione ha suscitato reazioni tra i sindacati e i professionisti del settore, che chiedono stabilità e più risorse per il sistema sanitario locale.

Povertà sanitaria e precariato: l'Asl Salerno recluta 14 figure con partita Iva per il piano Equità nella Salute. Incarichi annuali e compensi fissi.

