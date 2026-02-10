Il fondista italiano Pellegrino si ferma ai piedi del podio ai Giochi Olimpici, battuto dal forte Klaebo. Dopo aver dato il massimo, ammette che gli avversari erano troppo veloci. Nonostante la delusione, spera di poter sorprendere nella gara a squadre. L’ultima prova olimpica si conclude così senza medaglie per l’Italia, ma con la volontà di riprovarci ancora.

Non sono giorni splendenti per il fondo azzurro, dominato dal solito Klaebo. Ma almeno stavolta non è stata colpa dei materiali, criticati apertamente dagli atleti italiani al termine della prova di skiathlon. Nella gara sprint maschile nessuno dei nostri ha raggiunto la finale, neppure Chicco Pellegrino che ha chiuso per sempre la sua esperienza all’Olimpiade con un’eliminazione anticipata: “Ma sono orgoglioso di quello che ho fatto. L’Italia ha regalato emozioni a un grande pubblico che ci ha sostenuti con energia sin dall’inizio. A volte bisogna ammettere che gli avversari sono più forti. Resto contento di tutto ciò che ho dato allo sci di fondo in tanti anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pellegrino chiude senza medaglia: "Avversari troppo forti, ma nella gara a squadre possiamo stupire”

