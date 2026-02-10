Lorenzo Pellegrini potrebbe cambiare maglia questa estate. La sua società sta valutando le offerte e lui si sta preparando a una possibile svolta. La decisione finale arriverà a breve, ma l’indiscrezione sta già facendo discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è a un bivio: ora arriva una clamorosa indiscrezione di mercato in vista dell’estate. Ieri ha disputato una buonissima gara contro il Cagliari (2-0) nel posticipo della 24esima giornata di Serie A, ma l’avventura di Lorenzo Pellegrini alla Roma sembra giunta ormai al capolinea. La priorità del centrocampista classe ’96 rimane la Premier League e adesso proprio dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. Pellegrini (Ansa) – Calciomercato.it Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il nome dell’ex Sassuolo sarebbe infatti finito sul taccuino del Newcastle in vista della prossima stagione e il calciatore avrebbe già dato il suo assenso a un eventuale trasferimento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pellegrini bianconero in estate: cosa spinge verso il sì | CM

Approfondimenti su Lorenzo Pellegrini

Sul fronte del calciomercato della Juventus, nelle ultime ore si registra un nuovo interesse per rinforzare l’attacco.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lorenzo Pellegrini

Argomenti discussi: Roma, le ultime sul rinnovo di Dybala e Pellegrini: l'annuncio di Ranieri e la linea societaria; Juventus-Lazio: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Le probabili formazioni di Juventus-Lazio (Serie A); Dybala, l'addio alla Roma è solo rimandato: ecco dove può andare in estate.

Mercato Juve: idea Lorenzo Pellegrini per l'estateIl numero sette della Roma presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 ed al momento non ci sarebbe la fumata bianca per il rinnovo. Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe valutando la ... it.blastingnews.com

Juventus, occhi su Pellegrini: occasione a parametro zero per l’estateIl possibile approdo di Pellegrini alla Juventus rappresenterebbe un’occasione importante per la squadra di Luciano Spalletti, che già nelle passate sessioni di mercato aveva mostrato interesse per il ... it.blastingnews.com

Pellegrini piace in Serie A. Su di lui Inter, Juventus e Napoli. Il calciatore, però, vuole rimanere in giallorosso e dà la precedenza al rinnovo Cosa ne pensate Diteci la vostra sotto nei commenti #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #Pellegrini - facebook.com facebook