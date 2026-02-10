Peggio di Petrecca c’è la Rai e affini L’idea di punirlo premiandolo

La Rai si trova al centro di nuove polemiche dopo che alcuni lo hanno definito “imbarazzante” nel suo ruolo di direttore. La sua telecronaca ha invece ricevuto qualche apprezzamento, ma il dibattito si accende sui giornali e sui social. La questione si infiamma, mentre si discute se premiarlo o punirlo.

La telecronaca è il meglio che abbia fatto. Paolo Petrecca è un direttore imbarazzante ma aprire i quotidiani su Petrecca è imbarazzante due volte. Non lasciatevi prendere in giro dai direttori che impaginano la loro prima con Petrecca, che si fingono indignati, inneggiano al “si deve dimettere”, che scoprono la polemica televisiva (ma senza Beniamino Placido) dopo averla sedata ad arte. Stanno maneggiando la Rai come nella profonda Sicilia si maneggia la lama. Quanto vale una notizia data in dieci righe anziché cinque pezzi in apertura sito? A Meloni non gliene frega nulla della Rai, di Petrecca, e fosse per lei la chiuderebbe (e non ha torto). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La Rai Sport è in subbuglio dopo la telecronaca di Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, non condurrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina.

Il film horror di Paolo Petrecca telecronista della cerimonia olimpica, la Rai ha già perso questi giochiIl disastro annunciato in salsa sovranista della telecronaca di Paolo Petrecca alla cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina va peggio del previsto ... fanpage.it

“La figura peggiore di sempre" La Rai ritira le firme e dopo i Giochi farà sciopero contro Petrecca Duro comunicato sindacale dopo il disastroso commento del direttore alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Elisabetta Esposito x.com

#Olimpiadi, Rai Sport in rivolta contro Petrecca: “Siamo in imbarazzo per la figura peggiore di sempre” I giornalisti della testata sportiva della tv pubblica annunciano di ritirare le loro firme da ogni servizio, collegamento e telecronaca dei Giochi e 3 giorni di sci facebook