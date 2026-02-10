Questa mattina a Roma si sono riuniti i membri della Direzione del Partito Democratico. Bonaccini ha commentato i risultati del voto, sottolineando che la maggioranza si è espressa a favore della linea proposta, mentre 11 membri si sono astenuti. Nessuno ha votato contro. La discussione si è concentrata sui dati, con Bonaccini che ha invitato a guardare i numeri prima di trarre conclusioni.

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - “Per quanto riguarda la direzione Pd vorrei che si guardassero i dati. Ci sono stati 162 voti a favore, nessun voto contrario e 11 astenuti. Stiamo parlando di un 6,7% di componenti della direzione che ha espresso un'opinione un po' diversa rispetto alla relazione della segretaria, rispetto alla quale ognuno può avere accenti condivisi altri meno”. Così il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, ospite a Start di Sky TG24. “Io di grandissimi problemi nell'unità del Pd non ne vedo. Dopodiché, nella coalizione noi avremo il dovere di mettere insieme un nuovo centrosinistra plurale che però la smetta di essere diviso e litigare come troppe volte nel passato è stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Bonaccini, 'partito unito, in Direzione astenuto poco più 6% su Schlein''

Approfondimenti su Pd Bonaccini

Elena Schlein sottolinea la compattezza e la forza del Partito Democratico, evidenziando come, nonostante le previsioni di divisioni, il partito si sia dimostrato unito e competitivo, confermandosi come la principale forza di opposizione.

L’ingresso di Stefano Bonaccini nella maggioranza del Pd ha rafforzato l’unità interna, evitando una spaccatura imminente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pd Bonaccini

Argomenti discussi: Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; Schlein punta il 2027: Partita aperta e Pd mai così unito. Meloni tace su Minneapolis; Schlein da Napoli: Non vogliamo l'Ice in Italia. No al condono; Pd, Schlein e Bonaccini a Napoli: Pronti all'alternativa.

Pd: Bonaccini, 'partito unito, in Direzione astenuto poco più 6% su Schlein''Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Per quanto riguarda la direzione Pd vorrei che si guardassero i dati. Ci sono stati 162 voti a favore, nessun voto contrario e 11 astenuti. Stiamo parlando di un 6,7% di ... iltempo.it

Bonaccini (Pd), europa forte o saremo vassalli delle grandi potenzeCi troviamo davanti a un bivio: costruire un'Unione europea capace di essere un grande attore politico, in grado di competere con Stati Uniti e Cina, oppure accettare di esserne vassalli. (ANSA) ... ansa.it

Stasera con Stefano Bonaccini al salotto di Finucci Gallo a #Bologna. Una bella occasione di confronto sulle priorità della iniziativa del Partito Democratico, a Bologna, in Italia, im Europa. - facebook.com facebook