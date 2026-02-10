Paura per Kimi Antonelli | incidente a San Marino con l’auto regalo della Mercedes È illeso

Un incidente ha coinvolto il giovane pilota Mercedes Kimi Antonelli a San Marino, vicino a casa sua, nella serata di sabato. Antonelli è uscito illeso dall’incidente, ma l’episodio ha fatto subito preoccupare i fan e gli addetti ai lavori. La vettura, una Mercedes, è stata coinvolta in un incidente mentre il pilota si trovava in zona. Al momento non ci sono dettagli su come sia successo o sulle cause dell’incidente.

Incidente stradale per il pilota Mercedes Kimi Antonelli vicino alla sua abitazione a San Marino nella serata di sabato. L’incidente è avvenuto lungo la superstrada a Serravalle, in piena notte vicino all’incrocio con via Ranco, e per fortuna si è concluso senza danni fisici per il pilota Mercedes, uscito illeso. La sua macchina, una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ ‘Motorsport Collectors Edition’ – una supercar esclusiva prodotta da Mercedes in soli 200 esemplari che era stata consegnata al pilota appena cinque giorni fa – è andata a sbattere contro il guard rail, in un incidente autonomo e senza il coinvolgimento di altri veicoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura per Kimi Antonelli: incidente a San Marino con l’auto “regalo” della Mercedes. È illeso Approfondimenti su Kimi Antonelli San Marino Kimi Antonelli illeso nell'incidente in Mercedes a San Marino, auto contro un muro: non è chiaro chi guidasse Kimi Antonelli è uscito illeso dopo un incidente a San Marino. Paura per Kimi Antonelli! Incidente stradale a San Marino, l'auto contro una barriera. È illeso Paura a San Marino per Kimi Antonelli, coinvolto in un incidente stradale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Kimi Antonelli San Marino Argomenti discussi: Kimi Antonelli, incidente con la sua Mercedes Amg a San Marino: prima contro un palo, poi l'impatto con il guardrail; Paura per Kimi Antonelli, incidente stradale a San Marino: il pilota di F1 è illeso; F1. Soliti giochetti politici. È tutto legale: Zak Brown punge sulla presunta irregolarità del motore Mercedes; Marina Berlusconi: Al referendum voterò sì, giustizia condizionata da vergognoso mercato nomine. Paura per Kimi Antonelli: incidente stradale a San Marino. Il pilota è illesoIncedente stradale senza conseguenze per il pilota della Mercedes Kimi Antonelli. Lo scorso sabato sera -scrive il team di F1- nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in ... msn.com Antonelli, schianto a San Marino: la paura di saltare i test in Bahrain, come sta Kimi, Mercedes rompe il silenzioKimi Antonelli sabato sera, lungo la superstrada in località Serravalle, ha avuto un incidente, urtando contro contro il guardrail, con la sua Mercedes Supercar ... sport.virgilio.it Paura nella notte per Kimi Antonelli. Incidente a San Marino, ma il pilota sta bene Leggi cosa è successo - facebook.com facebook Brutto incidente stradale per Kimi #Antonelli a San Marino: la conferma della Mercedes x.com

