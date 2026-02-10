Pattinaggio artistico Grassl chiude quarto nel corto maschile Rizzo fuori dalla top 10

Daniel Grassl termina quarto nel corto maschile, restando fuori dalla top 3. Il pattinatore azzurro ha dato il massimo, ma non basta per entrare tra i primi. Oggi gli uomini sono scesi in pista uno alla volta, e Grassl ha fatto vedere tutto il suo talento, anche se la medaglia resta lontana.

Oggi si gareggia da soli, per gli uomini. Dopo l’evento a squadre, si gode della magia e delle evoluzioni del pattinaggio artistico corto maschile con l’Italia protagonista. Sì, perché gli azzurri hanno tentato di fare la differenza anche stavolta con ben due campioni in gara. Si tratta di Daniel Grassl e Matteo Rizzo, le cui prestazioni sono state molto diverse. Poco dopo le 21,15 è sceso sul ghiaccio proprio Rizzo e non è stata un’esibizione perfetta quella dell’atleta italiano. Ha totalizzato l’ottavo posto, con la possibilità di scendere addirittura 19esimo. Fuori dalla top ten con il punteggio di 84.🔗 Leggi su Sportface.it

Matteo Rizzo ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, confermando il suo ruolo di atleta di alto livello.

Questa sera gli appassionati di pattinaggio artistico possono seguire in diretta il programma corto della gara maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

