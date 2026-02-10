La Contessa Patrizia De Blanck è morta ieri, a 85 anni. La notizia si diffonde rapidamente, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sulle sue ultime volontà. Si sa solo che tutto il patrimonio, tra cui il palazzo romano e le opere d'arte, dovrebbe finire nelle mani della figlia, Giada De Blanck. La sua vita è stata sempre al centro dell’attenzione, tra nobiltà, scandali e collezioni d’arte, lasciando un’eredità che ancora fa parlare.

La Contessa Patrizia De Blanck si è spenta ieri, lunedì 9 febbraio, all'età di 85 anni. Ad oggi non sono ancora state rese note le disposizioni testamentarie lasciate dalla nobildonna, dunque non si conosce nulla di ufficiale; tuttavia pare chiaro che la totalità del patrimonio andrà alla sua unica figlia, Giada De Blanck. Ma in cosa consiste il patrimonio della Contessa? Prima fra tutti c'è la splendida dimora di Roma, dove la De Blanck conduceva la sua vita quotidiana. La casa si trova nel cuore della Capitale e ha uno stile iconico degli anni '70, con colori vivaci e pavimenti lucidi. Fu progettata dall'architetto Sandro Petti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patrizia De Blanck: il palazzo maledetto, la residenza romana, le opere d'arte. Ecco la sua eredità

Patrizia De Blanck lascia un'eredità ricca di fascino e mistero.

Patrizia De Blanck, la celebre contessa, è morta all’età di 85 anni dopo una lunga malattia.

