Patrizia De Blanck, la celebre contessa, è morta all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. La notizia si è diffusa sui social, dove sua figlia Giada ha confermato la scomparsa. Ora si apre il mistero sulla sua eredità, ancora tutto da chiarire.

Giallo sull'eredità di Patrizia De Blanck, la celebre contessa scomparsa all'età di 85 anni dopo una lunga malattia combattuta lontana dai riflettori e annunciata dalla figlia Giada sui social. Per molti anni ha vissuto in una villa elegante di Roma. "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck - ha scritto la donna su Instagram -. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Patrizia De Blanck, il mistero dell'eredità: che cosa trapela

La morte di Patrizia De Blanck ha riacceso i riflettori sulla sua vita e sulla sua eredità.

Patrizia De Blanck lascia un’eredità ricca di fascino e mistero.

Addio a Patrizia De Blanck, indimenticabile contessa della tv e regina dei salotti mondani; Morta la contessa Patrizia de Blanck, la figlia Giada: Dolore immenso; È morta Patrizia de Blanck, il dolore della figlia Giada: Non ho neanche la forza di parlare, era la mia vita; È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni.

