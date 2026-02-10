Parma si illumina di viola per la Giornata Internazionale dell’Epilessia. La facciata del Municipio si ridipinge di viola nella serata di lunedì, con un gesto semplice ma importante. L’amministrazione comunale ha deciso di aderire alla giornata per sostenere e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia. La luce viola si vede da lontano, un segnale visibile che invita tutti a conoscere meglio questa condizione.

Il Comune di Parma ha aderito alla Giornata Internazionale dell’Epilessia illuminando di viola la facciata del Municipio nella serata di lunedì 9 febbraio, in segno di sostegno e sensibilizzazione verso questa patologia.Nel corso della giornata, in piazza è stato allestito un punto informativo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Questa mattina, la Camera dei Deputati si illumina di viola per la Giornata Internazionale dell’Epilessia.

La fontana di piazza Valignani si accende di viola per la Giornata internazionale per l’epilessia.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’EPILESSIA - Il Comune di Forio aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia illuminando di viola il Torrione, simbolo della nostra comunità. L’epilessia è una condizione neurologica che riguarda milioni di person - facebook.com facebook