Parco Estense Non c' è l' intenzione di procedere al cambio degli inquilini

Il proprietario degli immobili, Investire SGR, ha chiarito che non ci sono piani di cambiare gli inquilini del Parco Estense. Nei prossimi mesi, tra febbraio e marzo, si definiranno le modalità e le tempistiche con cui gli attuali affittuari dovranno dimostrare di rispettare ancora i requisiti di accesso. Nessun intervento forzato o sgombero in vista, assicurano da Investire SGR.

"Con il dottor Diego Brescianini di Investire SGR (proprietario degli immobili) ho convenuto che, tra febbraio e marzo, definiremo le modalità e le tempistiche con cui gli inquilini del Parco Estense dovranno produrre gli elementi per verificare la permanenza dei requisiti di accesso e, di conseguenza, il calcolo dell'affitto in base ai nuovi Accordi territoriali (entrambi aspetti già disciplinati dalla convenzione stipulata con la proprietà). Faremo inoltre incontri con gli inquilini rispetto alle procedure da svolgere per i nuovi contratti, alla presenza della proprietà e del soggetto gestore.

Questa mattina il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ha visto il primo cambio di guardia dopo l’esperienza sotto la presidenza del professor Giovanelli.

Parco Estense, lettere di disdetta: La proprietà rassicura gli inquilini. Ma potevano essere scritte meglioL’assessora Maletti in Consiglio comunale ha tranquillizzato i residenti: è un atto dovuto prima della scadenza. Mazzi resta critico: Quelle missive sono state brutte e angoscianti. Nodi contrattuali ... msn.com

Lunedì 9 febbraio 2026 ore 15 Seduta del Consiglio Comunale di Modena ODG : Interrogazioni : 1) CONSIGLIERA BARACCHI AVENTE PER OGGETTO "MONITORAGGIO E ATTIVITÀ DEL PROGETTO SOCIAL HOUSING PARCO ESTENSE DI VACIGLIO" Re facebook