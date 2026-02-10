Parco Estense Non c' è l' intenzione di procedere al cambio degli inquilini

Il proprietario degli immobili, Investire SGR, ha chiarito che non ci sono piani di cambiare gli inquilini del Parco Estense. Nei prossimi mesi, tra febbraio e marzo, si definiranno le modalità e le tempistiche con cui gli attuali affittuari dovranno dimostrare di rispettare ancora i requisiti di accesso. Nessun intervento forzato o sgombero in vista, assicurano da Investire SGR.

"Con il dottor Diego Brescianini di Investire SGR (proprietario degli immobili) ho convenuto che, tra febbraio e marzo, definiremo le modalità e le tempistiche con cui gli inquilini del Parco Estense dovranno produrre gli elementi per verificare la permanenza dei requisiti di accesso e, di conseguenza, il calcolo dell'affitto in base ai nuovi Accordi territoriali (entrambi aspetti già disciplinati dalla convenzione stipulata con la proprietà). Faremo inoltre incontri con gli inquilini rispetto alle procedure da svolgere per i nuovi contratti, alla presenza della proprietà e del soggetto gestore.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

