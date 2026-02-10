Parcheggio della Maccatella | Costa il doppio cifre errate Intero progetto da rifare

La querelle sul parcheggio della Maccatella si infiamma di nuovo. Dopo le accuse di costi sbagliati e cifre che raddoppiano, i cittadini chiedono chiarezza. La decisione della Giunta Conti di costruire il parcheggio in un’area verde si rivela un vero e proprio pasticcio amministrativo. L’intero progetto, infatti, potrebbe dover essere rifatto da zero, lasciando ancora più dubbi sulle scelte fatte finora.

"Come avevamo denunciato la decisione della Giunta Conti di realizzare un parcheggio in via Maccatella, cementificando una area verde oltre che essere ambientalmente insostenibile era un grandissimo pasticcio amministrativo, su cui occorreva chiarezza". Così Ciccio Auletta di Diritti in Comune alla luce della seduta in Prima Commissione chiesta proprio dalle minoranze. "Anzitutto – attacca – è emerso che a differenza di quanto scritto nel piano opere pubbliche allegato al Bilancio preventivo 2026 e nella delibera di Giunta approvate a dicembre il parcheggio non costerà 430 mila euro ma quasi il doppio: 780 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa settimana in Comune si discute di due nuovi parcheggi che la giunta Conti vuole costruire in via Rindi e via Maccatella.

