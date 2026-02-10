Paravati Il testamento spirituale di Natuzza | operate con opere di misericordia

Il testamento spirituale di Natuzza si diffonde tra i fedeli. L’11 febbraio del 1998, la mistica di Paravati, nota per le stimmate, ha condiviso il suo testamento con i suoi seguaci, invitandoli a operare con misericordia. La notizia si diffonde tra chi la seguiva e chi cerca ancora ispirazione nel suo esempio.

di Vincenzo Varone * L’11 febbraio del 1998 Fortunata Evolo, la mistica con le stimmate, portò a conoscenza dei suoi figli spirituali, sparsi in ogni parte del mondo, il suo testamento spirituale. Mamma Natuzza, che non sapeva né leggere né scrivere, dettò le sue volontà a padre Michele Cordiano, giunto a Paravati qualche anno prima dalla diocesi di Oppido-Palmi e che Natuzza volle sin da subito al suo fianco per portare avanti la sua missione al servizio della Chiesa. Nel documento, i cui contenuti sono di una semplicità unica, la mistica parla in particolare del desiderio “manifestatomi nel 1944 dalla Madonna” di vedere realizzata la “grande chiesa” dedicata al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e una serie di opere sociali per venire incontro agli ultimi e ai sofferenti; della fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, nata come associazione nel 1987, che la mistica ha sempre considerato la sua sesta figlia e la più amata; dell’importanza della preghiera, dell’accettazione, dell’ubbidienza alla Chiesa e del valore della carità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Approfondimenti su Natuzza Evolo

Ultime notizie su Natuzza Evolo

