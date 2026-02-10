paolo nori chiude le lezioni di storia al donizetti

Paolo Nori ha concluso le Lezioni di Storia al Teatro Donizetti. L’ultimo appuntamento, che si è svolto sabato 14 febbraio, ha portato il pubblico nel mondo di San Pietroburgo e delle sue avanguardie. Nori ha guidato gli spettatori attraverso un viaggio tra arte e rivoluzione, lasciando tutti con un senso di curiosità e interesse.

TEATRO. San Pietroburgo e le avanguardie nell’ultimo appuntamento al Teatro Donizetti in programma per sabato 14 febbraio. Sabato 14 febbraio alle 11, al Teatro Donizetti, si conclude la terza edizione delle Lezioni di Storia, organizzate dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Editori Laterza e con il sostegno di BCC Oglio e Serio. L’ultimo appuntamento del ciclo Capitali culturali è dedicato a San Pietroburgo, protagonista all’inizio del Novecento di alcune tra le più radicali e influenti avanguardie artistiche. Dopo le tappe ad Atene, Venezia, Costantinopoli e Roma, il viaggio approda nella città fondata da Pietro il Grande nel 1703, luogo simbolo della Rivoluzione d’Ottobre e crocevia di arte, letteratura e sperimentazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Sabato 14 febbraio alle 11, al Teatro Donizetti, si tiene l'ultima lezione della terza edizione delle Lezioni di Storia.

