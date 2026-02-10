Paolo Magnani e Francesco Reggiani nuovi vice dg per Credem

Credem ha nominato due nuovi vice direttori generali. Paolo Magnani guiderà le strategie legate all’Information Technology, all’Innovazione e alla sicurezza informatica, oltre a Credemtel, la società che sviluppa soluzioni digitali per le imprese. Francesco Reggiani si occuperà del coordinamento delle attività di banking commerciale, con un focus sulla Business Unit di Credem Banca e sulle società legate ai servizi finanziari come Credemleasing, Credemfactor e Credemassicurazioni. La nomina mira a rafforzare la direzione strategica dell’istituto.

Due nuovi vice direttori generali per Credem: Paolo Magnani, che assume l'incarico di coordinatore strategico dell'Area Futuro (che raggruppa l'Information Technology, l'Organizzazione, la Funzione Innovazione, Intelligenza Artificiale e Data Governance, la nuova struttura per la sicurezza informatica) e della società Credemtel, che sviluppa soluzioni digitali per le imprese; Francesco Reggiani, a cui va il coordinamento strategico delle attività di banking commerciale del Gruppo che comprendono la Business Unit Commerciale di Credem Banca e le società Avvera, Credemleasing, Credemfactor, Credemassicurazioni e Magazzini Generali delle Tagliate.

