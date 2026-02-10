Paolo Bonolis bacia Giorgia sul palco di Taratata | Emanuel Lo risponde sui social

Durante lo show a Taratata, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti baciando Giorgia sul palco della Chorus Life Arena. L’episodio ha fatto il giro dei social, dove Emanuel Lo ha commentato la scena, lasciando intendere che non si tratta di un gesto casuale. La cantante e il conduttore si sono mostrati molto spontanei, creando un momento che sta facendo discutere il pubblico.

Momento inatteso a Taratata: Paolo Bonolis bacia Giorgia davanti al pubblico della Chorus Life Arena. Tra battute e risate, Emanuel Lo interviene su Instagram con una storia diventata virale. Ieri sera, lunedì 9 febbraio, su Canale 5 è andata in onda la prima delle due puntate di Taratata, lo show musicale che ha riunito sul palco alcuni dei grandi protagonisti della musica italiana. Alla guida del programma Mediaset c'è Paolo Bonolis, che durante la serata si è reso protagonista di un simpatico sketch con Giorgia, a cui ha risposto a distanza Emanuel Lo, compagno della cantante. Il bacio di Bonolis a Giorgia e l'invito al pubblico L'artista romana è stata una delle grandi protagoniste della serata insieme a Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Ligabue e Max Pezzali.

