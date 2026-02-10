Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata arriva la reazione di Emanuel Lo VIDEO

Paolo Bonolis ha baciato Giorgia durante la registrazione di Taratata. Il gesto ha fatto discutere sui social e ha attirato l’attenzione di Emanuel Lo, che ha reagito visibilmente sorpreso. La scena ha fatto il giro del web e ha acceso commenti tra chi apprezza la spontaneità e chi invece critica l’episodio.

Durante la prima puntata di Taratata Paolo Bonolis ha baciato Giorgia e non tardata ad arrivare la reazione da parte di Emanuel Lo. Ieri sera su Canale 5 ha fatto il suo debutto Taratata, programma musicale condotto da Paolo Bonolis che ha visto protagonisti diversi della musica italiana. L’appuntamento si è aperto con Giorgia, la quale ha incantato il pubblico con la sua voce inimitabile. Dopo essersi esibita con un medley e un omaggio sulle note di Human Nature per omaggiare Michael Jackson, il conduttore l’ha sorpresa. Paolo Bonolis infatti l’ha portata con sé sulle scale della Chorus Life Arena di Bergamo e a un certo punto le ha dato un bacio sulle labbra. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata, arriva la reazione di Emanuel Lo (VIDEO) Approfondimenti su Paolo Bonolis Giorgia Paolo Bonolis bacia Giorgia a sorpresa a Taratata, la reazione di Emanuel Lo Ieri sera a Taratata, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti baciando a sorpresa Giorgia sulle labbra. Taratata, Paolo Bonolis bacia Giorgia a sorpresa: la reazione di Emanuel Lo Durante la trasmissione di ieri sera, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti baciando a sorpresa Giorgia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Paolo Bonolis Giorgia Argomenti discussi: Paolo Bonolis bacia Giorgia a sorpresa a Taratata, la reazione di Emanuel Lo; Taratata, Paolo Bonolis senza freni: prima sfotte i conduttori Rai e poi bacia Giorgia; Chi glielo dice a Emanuel Lo?: il bacio inaspettato tra Paolo Bonolis e Giorgia; Bonolis bacia Giorgia a sorpresa e infiamma lo studio di Taratata: Mo chi glielo dice a Emanuel Lo?. Paolo Bonolis bacia a sorpresa Giorgia durante Taratata, lei: Io dovrò giustificare, capito?. La reazione di Emanuel LoIl conduttore ha baciato la cantante durante lo show su Canale 5: Ora prendiamo in mano la situazione, baciamoci ... ilfattoquotidiano.it Paolo Bonolis bacia Giorgia a sorpresa a Taratata, la reazione di Emanuel LoA Taratata ieri sera Paolo Bonolis ha baciato a sorpresa sulle labbra Giorgia. Un gesto che la cantante non si aspettava e che ha scatenato la reazione di Emanuel Lo. Da casa il ballerino ha ... fanpage.it Finalmente il ritorno dei grandi live in TV, grazie a Paolo Bonolis e a #Taratata su #canale5 #programmazione #programmatv #Giorgia - facebook.com facebook Il bacio di Paolo Bonolis e Giorgia #Taratata x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.