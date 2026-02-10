Paolo Bonolis bacia a sorpresa Giorgia durante Taratata lei | Io dovrò giustificare capitò? La reazione di Emanuel Lo

Durante la puntata di “Taratata” su Canale 5, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato. A un certo punto, il conduttore si è avvicinato e ha baciato la cantante Giorgia, lasciando senza parole il pubblico e lei stessa. Lei ha commentato divertita: “Io dovrò giustificare, capitò?”. Anche Emanuel Lo, presente in studio, ha reagito con sorpresa a questo momento improvviso.

Paolo Bonolis intrattiene e sorprende in prima serata con il suo programma “Taratata”. Nella puntata andata in onda su Canale 5 ieri, 9 febbraio, il conduttore ha baciato la cantante Giorgia. L’artista si è esibita alla Chorus Life Arena di Bergamo – dove si gira lo show – con un medley di Michael Jackson. Bonolis ha invitato Giorgia sulla scalinata del palazzetto e ha esclamato: “Noi sentiamo canzoni d’amore, crediamo nell’amore, se volemo tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza”. Il conduttore ha poi preso tra le mani il viso della cantante e le ha dato un bacio sulle labbra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

